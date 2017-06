Depois de ter atuado no Grande Auditório da Culturgest, em Lisboa, a trupe de 3º ano do Leirena Teatro apresentou novamente ontem, quinta-feira, dia 8 de junho, a peça “Aos poucos”, de Tina Satter.

O espetáculo do jovem grupo de atores de Leiria foi selecionado para o festival PANOS 2017, uma organização da Culturgest – Fundação Caixa Geral de Depósitos.

Ontem a noite, a trupe do Leirena voltou ao palco, na sede do grupo, numa sessão com casa cheia.