Britânico Calum Scott é o cabeça de cartaz das Festas da Batalha

O cantor britânico Calum Scott é o cabeça de cartaz da edição deste ano das Festas da Batalha. O artista, que venceu a edição de 2015 do Britain’s Got Talent, estreia-se no nosso país com o concerto que dará a 15 de agosto.

O autor de “Dancing on my own” será o responsável pelo último concerto das festas que contam ainda com David Carreira, no dia 11, os GNR (dia 12), DAMA (a dia 13) e Carminho no dia 14. Os concertos são gratuitos.

Espetáculo habitual nas Festas da Batalha, a Gala Internacional de Folclore, acontece a 5 de agosto. O programa dos festejos foi divulgado esta quinta-feira em conferência de imprensa na Batalha. Na altura, Paulo Batista dos Santos, presidente do município, revelou que os espetáculos e a sua produção implicam cerca de 140 mil euros de investimento.

Os festejos contarão também com um concurso de talentos que premiará os artistas locais.

Foi ainda anunciada a data de realização da Gala final de eleição da Miss Portuguesa, que vai decorrer na Batalha. Está agendada para as 21 horas de 29 de julho, devendo contar com 18 finalistas. Wanda Stuart e o vencedor do The Voice Portugal (2016), Guilherme Azevedo, são alguns dos nomes confirmados para a gala.