A Comissão Política Concelhia do PSD de Porto de Mós aprovou o nome do bancário Jorge Vala como candidato às eleições autárquicas deste ano, confirmou o presidente desta concelhia, José Gabriel Vala, à agência Lusa.

O candidato disse à Lusa que ficou "muito honrado" com o convite do PSD e que aceitou porque gosta da sua terra.

"Tenho um projeto para Porto de Mós. É o momento de dar uma nova vida à minha terra, de que gosto muito", referiu Jorge Vala.

Afastado da política há alguns anos, o ex-vereador da Câmara de Porto de Mós afirma ter uma "ideia" para o concelho a "pensar no futuro e nas pessoas".

"É uma candidatura agregadora, que não é contra ninguém, com o objetivo de pôr Porto de Mós no mapa", salientou o candidato.

Jorge Vala, 55 anos, bancário de profissão, foi vereador na Câmara durante um dos mandatos dos presidentes José Ferreira e de José Gomes Afonso. Esteve ligado à fundação da JSD no concelho e, mais tarde, liderou a Comissão Política Concelhia do PSD de Porto de Mós, tendo ainda integrado vários órgãos da distrital de Leiria do partido.