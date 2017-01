O encontro da 15ª jornada do Campeonato de Portugal entre a União de Leiria e o CD Fátima marcado para domingo, dia 8, às 15 horas, no estádio municipal de Leiria, tem entrada gratuita para estudantes, menores de 14 anos, sócios e um acompanhante por sócio.

Foram ainda distribuídos bilhetes pelos atletas de formação para poderem assistir gratuitamente ao jogo na companhia dos encarregados de educação.

Para o restante público, o bilhete custa cinco euros e a entrada é nas portas 6 e 8. O jogo será transmitido em direto n’A BOLA TV.

O encontro está rodeado de alguma expectativa. É o primeiro desafio da época sem Nuno Kata no comando da equipa. O técnico apresentou a demissão do cargo, na semana passada, alegando motivos pessoais.

É a restante equipa técnica, composta por Serghei Clescenco, Sérgio Gameiro e Hugo Figueiredo, que irá conduzir o plantel na parte final desta fase do campeonato.

Além disso, o adversário da União de Leiria, o vizinho CD Fátima, lidera a tabela classificativa da série E com 31 pontos, mais cinco que a União de Leiria, que está na 4ª posição, a apenas dois pontos do lugar de acesso ao play-off de subida.

Benfica de Castelo Branco e Sertanense, segundo e terceiros classificados, com 28 e 27 pontos, defrontam-se também este domingo e o resultado final será tido em conta para as aspirações das equipas da região. Os albicastrenses vão ainda defrontar o Fátima na reta final do campeonato.