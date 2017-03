Um homem com cerca de 70 anos e uma mulher com cerca de 50 foram dados como desaparecidos no sábado de manhã, em Leiria, estando a PJ a investigar a "possibilidade de sequestro", informou a PSP.

A denúncia do alegado desaparecimento do casal foi apresentada por um familiar na PSP "no sábado de manhã", sendo que o desaparecimento terá ocorrido "na noite de sexta para sábado", em Leiria, disse à agência Lusa fonte da Polícia de Segurança Pública.

A PSP deslocou-se aos "sítios indicados" onde o casal poderia ter estado.

"Quando houve a notícia de que poderia ser um sequestro, a Polícia Judiciária (PJ) passou a tomar conta do caso", afirmou a mesma fonte.

Contactada pela Lusa, a PJ recusou-se a prestar quaisquer informações sobre o caso.

O filho do casal lançou no sábado, nas redes sociais, um alerta de que os pais estariam desaparecidos, referindo que estes saíram do Leiria Shopping por volta das 00h30 da noite de sexta para sábado e "nunca chegaram a casa".