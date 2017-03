A Câmara de Leiria aprovou quinta-feira a construção do Jardim da Almoinha Grande, que vai custar 2,2 milhões de euros.



Segundo comunicado da autarquia, o projeto, anunciado há quase 25 anos, prevê a plantação de mais de meio milhar de novas árvores, de quase 1.900 novos arbustos, um lago e a continuidade de percursos pedestres ao longo do rio Lis.

O novo jardim terá acessibilidades para pessoas com mobilidade reduzida ou condicionada e a sua construção prevê a organização de atividades urbanas, como o Mercado do Levante, e iniciativas de lazer e desporto informal, eventos, pequenas feiras e concertos.

A criação de um anfiteatro ao ar livre, um miradouro do jardim e do castelo, um longo passeio público e uma grande clareira para utilização familiar e intergeracional são outros aspetos a destacar no projeto.

O prazo de execução da empreitada é de um ano, estando o projeto está associado a financiamento comunitário e integrado no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano.

A primeira proposta concreta para um jardim naquela zona data de 1995, na sequência de um estudo realizado pelo historiador Jorge Estrela e pelo arquiteto Rui Ribeiro, este último o autor do atual projeto de jardim.