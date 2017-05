Dois surfistas escoceses foram socorridos, esta quarta-feira à tarde, na praia de Paredes de Vitória, concelho de Alcobaça.

O piquete da Polícia Marítima recebeu um alerta às 15h40 com “um pedido de auxílio por parte de dois surfistas, que se encontravam no mar, em frente à praia daquela localidade, com dificuldades em regressar a terra”, informou a Autoridade Marítima Nacional em comunicado.

Cerca de meia hora depois, os dois cidadãos escoceses, irmãos, um de 30 anos e outro de 32, já tinham sido resgatados e, “aparentemente, só estavam cansados devido à forte corrente que se fazia sentir na zona onde foram recuperados, o que dificultou o seu regresso ao areal da praia”.

Os meios de salvamento transportaram os dois irmãos para o porto da Nazaré, onde foram recebidos pelos amigos que os acompanhavam na praia de Paredes da Vitória.