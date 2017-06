Companhia Nacional de Bailado celebra 40 anos no festival “Música em Leiria”

A Companhia Nacional de Bailado (CNB) encerra domingo, 2 de julho, o festival “Música em Leiria”, com um espetáculo de celebração do corpo na sua plenitude.

A comemorar 40 anos, a CNB surgirá acompanhada por Maria João e João Farinha e apresentará as performances “Treze gestos de um corpo”, “Será que é uma estrela?”, “Herman Schmerman” e “Minus 16”.

O espetáculo começa às 18 horas e os bilhetes custam entre 5 e 15 euros e podem ser adquiridos online aqui.

Também integrado no festival, esta sexta-feira, dia 30, concerto no Teatro Stephens, na Marinha Grande, às 21h30, com o Quarteto de Guitarras Parnaso, sob o tema de música de filmes “As Guitarras apropriam-se do cinema”.