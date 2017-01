Quatro homens, com idades entre os 23 e os 66 anos, foram detidos ontem, segunda-feira, em S. Pedro de Moel, Marinha Grande, por suspeita de tráfico de droga.

A operação, desenvolvida por militares do Destacamento Territorial de Leiria da GNR, decorreu entre as 9h30 e as 17 horas durante uma ação de fiscalização a um acampamento ocasional que terá sido montado para a passagem de ano.

Foram apreendidos na ocasião 142,7 gramas de anfetaminas, 58 selos de LSD, 72 doses de haxixe, 22 doses de liamba, um telemóvel, duas balanças de precisão e um moinho e 855 euros em dinheiro.

Segundo informação da GNR foram ainda identificadas duas pessoas por posse ilegal de estupefacientes, que serão encaminhadas para a Comissão de Dissuasão para a Toxicodependência.

Quanto aos detidos, serão esta tarde ouvidos em tribunal.