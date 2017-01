O socorro rápido salvou um homem, de 29 anos, que ontem, quarta-feira, ao final da noite, sofreu vários golpes de faca em diferentes regiões vitais do corpo, na sequência de confrontos no interior de um café, na Quinta da Gordalina, na zona da Estação - Leiria, e na via pública.

Os suspeitos das agressões, um homem de 49 anos e vendedor ambulante e outro de 50 anos, pintor de automóveis, foram detidos pelo Departamento de Investigação Criminal da Polícia Judiciária de Leiria, numa ação que contou com a colaboração da PSP de Leiria, e estão "fortemente indiciados pela prática de crime de homicídio qualificado, na forma tentada", informou a PJ em comunicado.

Fonte da PJ confirmou ao REGIÃO DE LEIRIA que "a situação verificou-se sem motivo aparente, resultando em provocações" e na posterior agressão. A vítima, que se encontra internada no hospital de Leiria, era um cliente habitual do estabelecimento e morador no bairro.

Os detidos têm antecedentes criminais por crimes de vária ordem: condução sob efeito de álcool, ofensas, ...

Os indivíduos vão ser presentes às autoridades judiciárias competentes para primeiro interrogatório e aplicação de medidas de coação tidas por adequadas, durante o dia de hoje.

