Dezasseis pessoas - 13 homens e três mulheres - foram detidas ontem e hoje pela PSP no âmbito de uma operação contra o tráfico de drogas na área de Leiria. Foram apreendidos cerca de 40 quilos de haxixe

Sob o nome "Operação Bottle”, cerca de 80 agentes de várias subunidades do Comando Distrital de Leiria da PSP efetuaram 21 buscas domiciliárias e 14 em viaturas, tendo ainda dado cumprimento a seis mandados de detenção fora de flagrante delito.

Além destes seis detidos, foram detidas mais dez suspeitos "em flagrante delito pelos crimes de posse de arma ilegal e tráfico de estupefacientes", adianta a PSP em comunicado.

Alguns dos detidos, cuja faixa etária oscila entre os 18 e os 72 anos, possuem alguns com relações de parentesco, sendo que três foram notificados para comparecer no Tribunal Judicial de Leiria onde, amanhã, serão presentes os restantes arguidos.

A intervenção policial conduziu à apreensão de cerca de 41 quilos de estupefacientes (haxixe, liamba e cocaína), na sua maioria haxixe, cerca de 60 mil euros e oito viaturas de gama alta.

No que toca aos estupefacientes, cujo valor é estimado em milhares de euros, a PSP contabilizou cerca de 37,5 kg de haxixe, 4,20 kg de cannabis (liamba) e 34 gramas de cocaína.

Segundo o comissário Bruno Soares, este foi o culminar de uma investigação iniciada há cerca de um ano pela Esquadra de Investigação Criminal da PSP de Leiria e constitui "uma das maiores operações" contra o tráfico de estupefacientes efetuada pelo Comando Distrital.

As buscas foram realizadas entre as 21h30 de ontem e as 11 horas de hoje, 12 de janeiro, em diversas localidades dos distritos de Leiria e de Santarém, e com maior incidência na cidade de Leiria.

A maior quantidade de estupefacientes, com destaque para um "fardo" com cerca de 30 quilos, estava na posse de apenas um suspeito. Na ocasião, a PSP encontrou ainda cerca de 20 quilos de um "produto indeterminado" que poderá ter sido "vendido como droga", eventualmente cocaína, adiantou esta tarde Bruno Soares aos jornalistas.

Nesta operação, foram ainda apreendidas várias armas, entre as quais uma pistola calibre 6,35 mm, um revólver calibre 9 mm, 123 munições de diversos calibres, um aerossol de defesa, um bastão do tipo “moca artesanal” com 40 cêntimetros de comprimento; uma catana (lâmina com 40 cm e comprimento total de 55 cm) e duas soqueiras.

Como também uma moto 4, cinco balanças, quatro moinhos, 67 telemóveis, oitos computadores, cinco televisões, duas playstation, quatro tablets, quatro máquinas fotográficas/filmagem e um disco rígido, entre outros objetos.

Quanto ao grupo de detidos, a maioria residente em Leiria, dedicar-se-ia "a um tráfico intermédio e outros à venda direta aos consumidores".

O comissário Bruno Soares acrescenta que, com este desfecho, a PSP conseguiu "combater fortemente o tráfico de droga", bem como outros crimes associados como "furtos, roubos ou crimes de receção", entre outros.

Martine Rainho

martine.rainho@regiaodeleiria.pt

Joaquim Dâmaso

joaquim.damaso@regiaodeleiria.pt