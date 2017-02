Tinha tudo para ser um dia de ondas perfeito. Como outras tantas vezes, Ruben Barjona foi até à Praia do Norte para captar umas imagens e ver os surfistas a enfrentar as ondas gigantes.

Na sexta-feira, dia 10, data da entrada do maior swell do ano nesta costa, este aficionado do surf acabou por assistir ao resgate de um surfista inanimado, captando o momento com a sua máquina.

O surfista, de nacionalidade brasileira, explicou a autarquia em comunicado, foi retirado inanimado do mar por Alemão de Maresias, o condutor da mota de água que o acompanhava, e reanimado na praia.

Entre o momento em que o surfista termina a onda e cai na água e a chegada à praia, passaram seis minutos, conta Ruben Barjona. "Foram momentos complicados porque o condutor da mota de água andou alguns minutos a tentar encontrar o corpo do surfista na água e a procurar agarrá-lo e só depois conseguiu fugir para terra. A força das ondas era enorme e não ajudaram o condutor a fazer o resgate", refere.

O surfista acabou por ser agarrado e puxado, através de uma pega do colete, apenas com um braço do condutor da mota, que com o outro braço procurou fugir à força das ondas e levar a mota de água até à areia.

Prestados primeiros cuidados, o surfista acabou por ser transportado para o hospital para observação e tratamento, onde permaneceu até ao passado domingo, encontrando-se bem de saúde, sabe o REGIÃO DE LEIRIA.

A autarquia refere também que o resgate do atleta pôs também à prova o sistema de salvamento disponibilizado pelo município, e que se tornou eficaz na resposta a um acidente em mar. “Quero agradecer a destreza de Alemão de Maresias e a prontidão de resposta dos meios em terra, como os nadadores salvadores, bombeiros, e meios técnicos, o trator e a mota de água, disponibilizados no âmbito de um plano de ação e segurança delineado entre o Município e a Capitania do Porto da Nazaré”, declarou Walter Chicharro, presidente de Câmara da Nazaré, acrescentando “também neste aspeto, a Praia do Norte continua a diferenciar-se enquanto maior spot de ondas de todo o tamanho”.

Marina Guerra (texto)

Ruben Barjona (imagem)