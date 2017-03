Pedro Sigalho, médico de família em Monte Real, é o novo diretor executivo do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do Pinhal Litoral, para um período de três anos.

O clínico, que substitui Isabel Poças no cargo, foi nomeado pelo ministro da Saúde por proposta do conselho da Administração Regional de Saúde do Centro, “atendendo à competência técnica, aptidão, experiência profissional e formação”, refere o despacho publicado ontem, 30 de março, em Diário da República.

Natural de Lisboa, Pedro Gonçalves Sigalho, de 60 anos, licenciou-se em Medicina pela Universidade Clássica de Lisboa, Hospital de Santa Maria, tendo ingressado na carreira médica de Clínica Geral a 1 de agosto de 1985.

Especialista em Medicina Geral e Familiar, foi colocado, por opção pessoal, no concelho de Leiria, exerceu a sua atividade no Centro de Saúde Dr. Arnaldo Sampaio, na urgência do Hospital de Leiria e no SAP do Centro de saúde da Marinha Grande, e clínica privada no Hospital de S. Francisco (consultas, urgência e internamento), na Polidiagnóstico de Leiria, no posto médico da ACILIS (Associação Comercial e Industrial de Leiria), na empresa fabril Monliz e em consultórios privados em Maceira e Monte Real.

De acordo com a nota curricular publicada no DR, Pedro Sigalho foi ainda sócio fundador do Hospital de S. Francisco e exerceu cargos diretivos na área da saúde como diretor clínico da Polidiagnóstico, coordenador do polo de Maceira - Arnal do centro de saúde Dr. Arnaldo Sampaio, coordenador/diretor do referido centro de saúde, coordenador distrital das áreas de saúde materna/neonatal e infanto-juvenil e, por inerência, membro da unidade coordenadora funcional (UCF) distrital da então sub-região de saúde de Leiria.