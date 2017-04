A Companhia S.A.Marionetas promove hoje, sexta feira, um espetáculo de angariação de fundos para a GAPA - Grupo de Amigos dos Peludinhos de Alcobaça, cuja receita reverte na totalidade para a associação.

Esta não é a primeira vez que a companhia de Alcobaça auxilia a GAPA e os "peludinhos". Em fevereiro passado, entregou 840 quilos de ração. A receita alcançada no espetáculo de hoje será canalizada para a esterilização dos animais abandonados acolhidos pela associação.

Sobre o espetáculo que hoje sobe a palco - "etc..." - trata-se de um original de José Gil, Sofia Vinagre e Natacha Costa Pereira que através de "pequenas histórias vividas por personagens esculpidas em esponja, sons e movimentos", promove "o milagre da comunicação" transportando o espectador "para um lugar mágico e cativante".

Premiado duas vezes o ano passado, "etc..." ganhou este ano o troféu “Puppet for Peace” no Festival Internacional “Harmony World Puppet” na Tailândia.

A companhia S.A. Marionetas teve início em 1979 com a denominação “Pequenos Comediantes de Trapos e Farrapos”, tendo posteriormente mudado de cenário e abrindo a cortina, ensinando atores a serem marionetistas.

"etc..." acontece a partir das 21h30, no cineteatro de Alcobaça e o bilhete custa 5 euros.