O secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes, inaugurou ontem, quarta-feira, a sala de controlo do Posto da GNR de Fátima.

O espaço vai receber todas as imagens de 20 câmaras de videovigilância instaladas em Fátima, assim como as de um helicóptero, alugado para o efeito, que vai estar a sobrevoar a cidade entre os dias 11 e 14, controlando o trânsito com uma câmara de alta definição.

O investimento na sala é um esforço conjunto do Santuário de Fátima, Câmara de Ourém e Ministério da Administração Interna, via GNR, que ronda os 250 mil euros. “Pela primeira vez vai existir em Portugal e pela primeira vez a Guarda Nacional Republicana vai utilizar um meio e um recurso de extrema importância, que é um helicóptero, que não é português, que tem uma câmara de alta definição”, referiu Jorge Gomes aquando da inauguração da sala de controlo. Alugado em Espanha, o helicóptero tem como objetivo controlar o tráfego e o fluxo de peões.

A sala de controlo vai receber as imagens deste helicóptero, assim como das 20 câmaras instaladas em Fátima: 11 do Santuário, quatro da Câmara Municipal e cinco da GNR. Há também vários ecrãs a transmitir em simultâneo os canais noticiosos. A sala permite ainda o acesso aos sistemas de informação de gestão operacional da GNR e gestão de redes de rádio.

Uma aposta na tecnologia, comentou o 2.º comandante-geral da GNR, Luís Botelho Miguel, composta por duas áreas: uma de operação e outra destinada ao Estado Maior, para controlar e coordenar operações. “É manifesta a vontade que tudo corra em clima de paz e tranquilidade”, referiu.

Cláudia Gameiro

