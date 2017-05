Apesar das temperaturas amenas que persistem (Leiria tem uma máxima de 27 graus prevista para esta quinta-feira) o distrito de Leiria está com aviso meteorológico até às 21 horas de hoje.

O aviso refere-se a “condições favoráveis para a ocorrência de aguaceiros por vezes fortes, que ocasionalmente podem ser de granizo e para a ocorrência de trovoada e rajadas de vento forte”, aponta o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A ocorrência de trovoada tem sido intensa durante o dia de hoje, mas pouco frequente na zona do distrito.

Contudo, as previsões referem uma maior probabilidade de ocorrência de aguaceiros e eventualmente trovoada, na tarde de hoje na zona norte do distrito. A previsão para hoje aponta para “aguaceiros, em especial a partir da tarde e nas regiões do interior, que podem ser por vezes fortes, ocasionalmente de granizo e acompanhados de trovoada e rajadas de vento”.