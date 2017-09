Base Aérea de Monte Real assinala dia aberto no próximo domingo

Serão milhares as pessoas que, no próximo domingo, vão visitar a Base de Monte Real (BA5), no concelho de Leiria. A atividade da Força Aérea é já uma tradição. Em 2016, os números revelaram que 16 mil cidadãos passaram a porta de armas.

O comandante João Caldas prefere não adiantar prognósticos mas acredita que serão muitos os visitantes que irão receber. “Estes dias da Base aberta permitem um contacto com a população e a possibilidade de estar perto das aeronaves, o que fascina as pessoas, sobretudo os jovens. O que tenho pedido é que os nossos militares pensem na interatividade. Deixem o miúdo vestir um fato de voo, fazer um cabo, apertar um parafuso. Essa interatividade cativa as pessoas”, afirma.