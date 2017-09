Continente Bom Dia vai abrir ao lado da Leroy Merlin em Leiria

Depois da Leroy Merlin, Continente Bom Dia é a segunda marca a avançar no terreno das antigas instalações da Proalimentar, na Quinta de Santo António, em Leiria. Fonte do Continente “confirma a intenção de reforçar a sua presença na cidade” em 2018 e que “oportunamente, será partilhada mais informação”.

O REGIÃO DE LEIRIA sabe, no entanto, que a loja já se encontra em fase de projeto e que o início das obras deverá acontecer até final deste ano. A intenção é que a Leroy Merlin e o Continente Bom Dia possam abrir em simultâneo antes do verão de 2018.

A Câmara Municipal confirma que já foram emitidas as licenças de demolição das edificações existentes e de remodelação de terrenos. Quanto aos licenciamentos de obras de edificação e de urbanização, a autarquia informa que os procedimentos ainda estão a decorrer e que são aguardados pareceres de entidades e elementos do requerente.

O REGIÃO DE LEIRIA apurou ainda que o Continente Bom Dia, a construir junto do Leroy Merlin, é maior do que o habitual. Terá uma área de implantação de 3.600 m2, sendo 2.400 m2 destinados a espaço de loja. Por ser um pouco maior, o estabelecimento terá duas outras marcas do grupo Sonae: Note!, de artigos de papelaria e material escolar, e Well’s, vocacionada para a área da saúde.

Continente Bom Dia é descrita como “uma insígnia de conveniência e proximidade, especialmente vocacionada para as compras mais frequentes do dia-a-dia”. Na região já existem duas lojas desta marca, em Fátima e Vieira de Leiria.

O nosso jornal sabe ainda que Leroy Merlin e Continente Bom Dia vão partilhar não só o estacionamento subterrâneo com quase uma centena de lugares, como também as estruturas de abrigo dos carrinhos de compras, sendo possível circular livremente entre as duas lojas. À superfície, a Leroy Merlin terá cerca de 400 lugares e o Continente Bom Dia cerca de duas dezenas.

Nesta nova área comercial que está a nascer às portas de Leiria, continua por confirmar a abertura de um espaço de restauração do Burger King.

Leroy Merlin contrata 150 trabalhadores

Em maio passado, Carlos Malo, diretor-geral da Leroy Merlin Portugal adiantou ao REGIÃO DE LEIRIA que a nova unidade comercial “irá contar com uma superfície de venda total superior a nove mil metros quadrados, num terreno de 35 mil metros quadrados”. À semelhança das restantes lojas, a insígnia vai “disponibilizar uma vasta oferta de produtos, mais de 35 mil, nas áreas de bricolage, construção, decoração, casa de banho, cozinha e jardim, e inúmeras soluções e serviços que pretendem proporcionar uma experiência de compra única”.

Na zona de artigos de construção, a loja de Leiria inclui o modelo drive in, já testado noutras lojas e que, no entender da marca “facilita a logística de compra deste tipo de produtos, normalmente, pesados para os clientes”.

Relativamente a postos de trabalho diretos, Carlos Malo adiantou na altura que a abertura em Leiria “vai envolver a contratação de cerca de 150 colaboradores”, salientando que, adicionalmente, “são acrescidos todos os postos de trabalho indiretos, relacionados com serviços como segurança, limpeza, instaladores, transportadores, cafetaria, aluguer de ferramentas, entre outros”.

(Notícia publicada na edição de 24 de agosto de 2017)

Patrícia Duarte

patricia.duarte@regiaodeleiria.pt