Regresso às aulas

Autonomia, confiança e responsabilidade. É sobre estes três elementos que o Governo quer erguer a sua política educativa e construir a escola do futuro. O projeto de autonomia e flexibilidade curricular, que avança este ano letivo, é um passo nesse sentido e acaba por representar um voto de confiança nas instituições de ensino. O Governo acredita que estas, enquanto conhecedoras da realidade em que se inserem, são capazes de organizar e gerir o currículo de forma a prestarem um serviço de educação de qualidade. As escolas também acreditam nessa sua capacidade e são 235 as que, a nível nacional, vão tomar parte nesta experiência.

Na prática, o projeto de autonomia e flexibilidade curricular prevê que as instituições de ensino possam gerir “até 25 % da carga horária semanal inscrita nas matrizes curriculares-base, por ano de escolaridade”, podendo ser abrangidas as turmas de início de ciclo (1º, 5º, 7º e 10º anos).

Atendendo ao contexto de cada escola, podem, por exemplo, ser criadas novas disciplinas e algumas atividades desenvolvidas na comunidade escolar podem integrar o currículo. A par disso, e entre outras medidas, será oferecida a todos os alunos a componente Cidadania e Desenvolvimento, os alunos vão poder aprender programação no âmbito da disciplina de Tecnologias de Informação e Comunicação e serão disponibilizadas Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC), com natureza eminentemente lúdica, formativa e cultural.

O projeto de autonomia e flexibilidade curricular avança em regime de experiência pedagógica e os estabelecimentos de ensino das redes pública e privada puderam aderir voluntariamente.

Fusão de disciplinas

Na região, são 12 as instituições de ensino que vão dar corpo a esta experiência. Entre elas está o Agrupamento de Escolas de Colmeias. “Porquê?”, pergunta o REGIÃO DE LEIRIA. Porque “queremos que a escola se torne (ainda) melhor para os nossos alunos”, responde o diretor Fernando Elias. Entre as vantagens que encontra, está “uma pedagogia orientada para aprendizagem pela experiência, reflexão e ação” que, no seu entender, é a que “mais contribui para uma aprendizagem significativa”. Mas é igualmente um ponto a favor, o facto de a escola “poder gerir 25% do currículo” e o projeto “não implicar uma revisão curricular”.

No Agrupamento de Colmeias, esta experiência vai envolver 21 turmas e 465 alunos do 1º ciclo, quatro turmas e 73 alunos do 2º ciclo, e quatro turmas e 74 alunos do 3º ciclo.

Na fase inicial do projeto, Fernando Elias esclarece que não serão criadas novas disciplinas. “Optamos por uma solução de mudança com pequenos passos, mas seguros”, refere o diretor. Em vez disso, será promovida “a fusão de disciplinas em áreas disciplinares, em que dois ou mais professores trabalham em equipa e de forma articulada na preparação das aulas, que poderão ser dadas à vez por cada um ou em conjunto”. É o que vai suceder, por exemplo, nas turmas de 7º ano, com as disciplinas de Físico-Química e Ciência Naturais: “Em vez de se trabalhar de forma separada as disciplinas, serão fundidas com a carga horária semanal equivalente à soma das duas”.

Outra das novidades no agrupamento é a “integração rotativa no tempo letivo das disciplinas de um período para projetos”. Fernando Elias especifica: “Um dos tempos semanais da disciplina de Ciências Naturais do 5º ano, em todas as turmas, será dedicado ao desenvolvimento de projetos da escola ligados às Ciências e ao Desporto. O mesmo ocorrerá com a disciplina de Português, para desenvolvimento do projeto Oficina de Escrita na escola”.

Com estas e outras medidas, o diretor do Agrupamento de Colmeias acredita que será possível “transferir para o aluno o protagonismo da aula, num papel mais participativo, crítico e responsável”. “Os alunos têm de ser mais ativos. Aprendem melhor se fizerem”, conclui.

Trocar experiências com outras escolas

Potenciar o melhor de cada aluno é o resultado que a direção do Externato Cooperativo da Benedita (ECB) espera retirar da aplicação do projeto de autonomia e flexibilidade curricular. “Além da melhoria dos resultados escolares, esperamos, ainda, envolver mais os alunos no seu processo de aprendizagem”. Mas não só. Com esta experiência, a instituição acredita que vai ainda melhorar o trabalho colaborativo, não só entre os alunos, mas também entre os professores, inovar nas estratégias e nas metodologias, promover a disciplina e a inclusão, entre muitos outros objetivos”, refere Nuno Rosa, diretor do ECB.

Irão integrar esta experiência no próximo ano letivo todos os alunos do 7º ano do 3º ciclo, num total de oito turmas.

Enquanto estabelecimento de ensino particular e cooperativo, o Externato já tinha autonomia para reduzir a carga das disciplinas, gerir a sua distribuição e oferecer outras áreas disciplinares em função do projeto educativo, mas Nuno Rosa aponta outras vantagens nesta iniciativa. “A importância de integrar este projeto “é a troca de experiências com outras escolas, é assumir também o compromisso de ir avaliando e ajustando alguns processos à medida que se vão obtendo resultados, uma vez que nos permite maior plasticidade, maior maleabilidade e um trabalho de diferenciação pedagógica e interdisciplinar onde se devem criar estratégias de envolvimento e de implicação dos alunos nas tarefas a desenvolver”.

Vantagem idêntica encontrou a direção do Centro de Estudos de Fátima (CEF) ao decidir aderir ao projeto de autonomia e flexibilidade curricular. Manuel Bento explica que “o CEF já possuía autonomia para flexibilizar parcialmente o seu currículo pelo que o projeto só por si não trará grandes alterações à nossa matriz curricular”. Porém, para o diretor do CEF o facto de existirem muito mais escolas com esta autonomia “irá ser uma mais-valia” que permitirá “comparar práticas, trocar experiências, validar determinadas abordagens pedagógicas”. “Temos sempre algo a aprender com os outros”, conclui Manuel Bento.

Crianças mais autónomas

O CEF vai manter as disciplinas criadas anteriormente, nomeadamente, as de Speak out Project! – “disciplina que pretende criar excelentes falantes da língua inglesa e cuja metodologia assenta em estratégias unicamente focadas na oralidade” -, Filosofia para crianças, Algoritmia, programação e robótica. Para Manuel Bento o mais importante não serão as disciplinas criadas, mas a forma de as abordar, tentando cada vez mais criar nas crianças autonomia e gosto em aprender e um maior envolvimento dos pais.

No CEF irão ser afetas a este projeto todas as turmas do 5º ano e, no Externato S. Domingos/CEF, o 1º ano de escolaridade.

“Uma oportunidade de promover melhores aprendizagens” e “um projeto que vai permitir um trabalho de diferenciação pedagógica, de natureza interdisciplinar”, é desta forma que Luís Novais, diretor do Agrupamento de Escolas da Batalha encara o modelo de autonomia e flexibilidade curricular a que as suas escolas aderiram.

Com a dinâmica criada por esta experiência, “centrada no aluno”, Luís Novais acredita que serão desenvolvidas competências de pesquisa, avaliação, reflexão, espírito crítico, comunicação, cidadania, entre outras”, uma linha de evolução que permitirá “melhorar as aprendizagens”.

O Agrupamento da Batalha vai envolver nesta experiência sete turmas do 5.º ano e duas turmas do 1.º Ciclo do Ensino Básico. Para além das disciplinas previstas na matriz curricular, foi criada, na oferta complementar, a disciplina de Projeto Programação e Robótica.