O Instituto Politécnico de Leiria foi, esta segunda-feira, palco da apresentação da estratégia nacional para a Indústria 4.0 que prevê, entre outras ações, requalificar e formar mais de 20 mil trabalhadores.

A cerimónia contou com a presença do primeiro-ministro António Costa, do ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, dos secretários de Estado da Indústria, João Vasconcelos, e do Desenvolvimento e Coesão, Nelson de Souza, e teve mais de um milhar de pessoas a assistir.

A estratégia apresentada prevê um conjunto de 60 medidas de iniciativa pública e privada. Estima-se com este projeto abranger 50 mil empresas a operar no país e requalificar e formar competências digitais em mais de 20 mil trabalhadores, anunciou o secretário de Estado da Indústria.

António Costa afirmou que esta “é a primeira revolução industrial em que Portugal não parte em desvantagem” e que “o país tem de surfar a onda da revolução digital sem hesitações”.

O primeiro-ministro não tem dúvidas de que o país tem “os ingredientes de base” para esta revolução: uma boa infraestrutura tecnológica, quadros altamente qualificados, universidades e politécnicos dinâmicos e um tecido empresarial apto a receber o conhecimento, tendo apontado Leiria como um bom exemplo disso mesmo e a razão pela qual a cidade foi escolhida para a apresentação do programa.

As medidas delineadas resultam de um trabalho de campo, envolvendo mais de 200 entidades e empresas, divididas em quatro grupo de trabalho: agroindústria, retalho, turismo e automóvel.

A Cotec foi a entidade escolhida para acompanhar a implementação das medidas, pelo que a cerimónia de hoje contou ainda com a assinatura de um protocolo entre o Ministério da Economia e a Cotec Portugal.