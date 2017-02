Nas próximas semanas será conhecida a decisão da Associação Europeia de Veteranos (European Masters Association - EMA). Pombal está a candidatar-se para receber o Europeu de pista coberta do próximo ano e está na corrida juntamente com Madrid.

A ideia nasceu em outubro, durante a convenção da European Athletics Organization, na Madeira, quando Diogo Mateus, presidente da Câmara de Pombal, mostrou interesse em receber a competição.

Na sexta-feira, dia 20 de janeiro, vários representantes do EMA estiveram em Pombal para conhecer e visitar as infraestruturas desportivas existentes.

O European Masters Championships Indoor é uma competição que reúne mais de três mil atletas de 30 países, de todas as modalidades em pista coberta, bem como dos lançamentos efetuados no exterior, corta mato e corrida de estrada.

Para a realização do europeu, Pombal “terá de apostar na criação de uma estrutura local organizativa, capaz de calendarizar e organizar as etapas necessárias” à concretização do evento. “Pombal consegue reunir condições necessárias para a realização de um evento deste género, o que permitirá não só o desenvolvimento económico de toda esta região centro, como também do próprio atletismo veterano no país” e do turismo, refere Diogo Mateus.

MG