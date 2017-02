É finalmente possível visitar o Mosteiro de Santa Maria de Coz, um dos monumentos mais emblemáticos do património do concelho de Alcobaça e da região.

A origem do Mosteiro é, em parte, desconhecida, mas sabe-se que começou a ganhar forma no século XIII, a partir de uma comunidade de religiosas que viria a ser integrada na Ordem de Cister no século XVI.

A partir daí, em consequência de um conjunto de campanhas construtivas de vulto, transformou-se num dos mais ricos mosteiros femininos cistercienses em Portugal.

Do complexo original resta pouco, depois da destruição total de um dos claustros e quase completa de um outro. Ainda assim, a igreja testemunha ainda a riqueza da comunidade religiosa.

O esplendor artístico barroco da igreja e as preciosas produções artísticas - com relevo para uma pintura de Josefa d'Óbidos -, os oitenta caixotões de madeira no tecto, o coro das monjas, o belo e misterioso portal manuelino e o cadeiral executado entre o final do século XVII e o início do XVIII merecem uma visita. Incontornável é o cenário criado pelo revestimento integral das paredes, com produções de azulejos de grande qualidade, como também se verifica nos painéis de azulejo da sacristia, com cenas da vida de Bernardo de Claraval.

O Mosteiro integra a Rota das Abadias Cistercienses e abre agora as portas ao público, numa iniciativa da Câmara Municipal de Alcobaça.

Em Coz, uma das mais antigas povoações dos Coutos de Alcobaça, o Mosteiro está aberto de terça a sábado, no horário 9h30-12h30 e 14 e as 18 horas. Ao domingo, entre 14 e as 18 horas. É possível fazer visitas guiadas gratuitas. Informações: 969 642 970, turismo@cm-alcobaca.pt.