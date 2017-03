Está de regresso a Leiria o maior evento dedicado à saúde e aberto a toda a população. Entre 10 e 12 de março, no Largo do Papa, o REGIÃO DE LEIRIA promove mais uma edição da Aldeia da Saúde.

Mais do que um repositório de informação, esta é uma excelente oportunidade para efetuar rastreios gratuitos e saber mais sobre hábitos e estilos de vida saudáveis.

Ao longo de três dias, cerca de 20 expositores convidam a população a despitar problemas de saúde através de avaliações gratuitas. A par disso, um conjunto de workshops oferece a oportunidade de aprofundar conhecimentos sobre hábitos e condutas saudáveis.

Apesar de gratuitos, alguns dos serviços disponíveis podem requerer inscrição prévia, pelo que deve pedir mais informações junto dos expositores ou da organização: o REGIÃO DE LEIRIA.

O evento decorre de sexta a domingo, em horários diferentes. No primeiro dia, a Aldeia da Saúde estará aberta entre as 15 e as 19 horas. Sábado, as portas abrem às 10 horas e encerram às 19 horas e, no domingo, abrem igualmente às 10 horas, mas fecham uma hora mais cedo, ou seja, às 18 horas.

Este ano, a Aldeia da Saúde pode ainda ser aproveitada para entregar embalagens vazias e medicamentos fora de uso mais concretamente, no stand da Farmácia Antunes e da Farmácia Lis.

Organização

Semanário REGIÃO DE LEIRIA

Local

Largo do Papa - Leiria

Horário

Sexta-feira, das 15 às 19 horas

Sábado, das 10 às 19 horas

Domingo, das 10 às 18 horas

Workshops

Dia 10, sexta-feira, das 16h às 17h

Nutrição sénior, promovido pela Farmácia Holon Leiria

Dia 11, sábado, das 16h30 às 18h

Pais positivos... Filhos felizes, promovido pela equipa de Psicologia Clínica, da Clínica das Olhalvas-Grupo H Saúde

Dia 12, domingo, das 11h às 12h30

Redução do stresse - mindfulness, promovido por Micael Inês, formador do Centro de Mindfulness e Vida Plena

Dia 12, domingo, das 11h30

às 12h30

Saber comer, saber crescer, promovido por Cátia Pontes, nutricionista da Alimentarte e docente na ESSLei

Dia 12, domingo, das 15h às 16h

Proteção solar para os mais jovens, promovido pela Farmácia Holon Leiria

Dia 12, domingo, das 16h às 17h45

Cancro da mama, promovido pelo Núcleo do Centro da Liga Portuguesa Contra o Cancro

Rastreios

Análise da composição corporal

Audição

Avaliação das indicações

para acupuntura

Avaliação de doenças venosas (varizes)

Avaliação postural

Boas práticas de higiene,

manipulação e conservação

de alimentos

Dermatologia e avaliação

da pele

Desenvolvimento infantil

Espirometria

Glicemia, colesterol e IMC

Intolerância alimentar

Medicina dentária

Nutrição e Nutrição Infantil

Medicina física e de reabilitação

Podologia

Rastreio emocional

Rastreio visual

Tensão arterial

Visualização de sangue e urina ao microscópio

Expositores

Centro Hospitalar S. Francisco

Centro Quiroprático Nova Vida

Centro Clínico de Leiria

Clínica das Olhalvas – Grupo H Saúde

Clínicas Pedro Choy

Dr. Ergo

Ergovisão

Euromedic

Germano de Sousa: Análises Clínicas

H2o | Estética & Aquabiking

Farmácia Lis e Antunes

Farmácia Holon de Leiria

Hospital D. Manuel Aguiar

Leiriderme -Saúde, Lazer e Bem-Estar

Lubrigaz - VOLKSWAGEN e SKODA

Lubrisport - AUDI

Município de Leiria

Polidiagnóstico

Your Clinic- Saúde Avançada

Widex - Centros Auditivos

Mais informações

244 819 950

marketing@regiaodeleiria.pt