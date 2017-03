Faleceu Ana Almeida, secretária-geral da ACILIS – Associação Comercial e Industrial de Leiria. Foi a ACILIS que na tarde desta quarta-feira, deu conta do falecimento, vítima de doença prolongada, da sua secretária-geral que contava 52 anos de idade.

O corpo de Ana Almeida encontra-se na Casa Mortuária de Leiria de onde sairá pelas 10h15 de amanhã para a Aldeia Nova, Olival, Ourém.

Natural do concelho de Ourém, Ana Almeida foi jornalista do Diário de Leiria durante quatro anos, no final da década de oitenta do século passado. Licenciada em Direito, chegou igualmente a exercer advocacia.

Em 1991 foi convidada para pertencer à Associação Comercial e Industrial de Leiria (ACILIS), entrando como Promotora de Formação Profissional e deixando a advocacia. Desempenhou funções de assessora da direção da associação comercial e, posteriormente, de secretária-geral.