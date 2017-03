O investigador Manuel Carvalho da Silva e o deputado Porfírio da Silva são os oradores da conferência subordinada ao tema “O Pilar Europeu dos Direitos Sociais no atual contexto Europeu e Mundial” que decorre esta noite na Batalha.

Moderada por Augusto Neves, dirigente nacional do Sindicato dos Funcionários Judiciais, a iniciativa decorre pelas 21 horas desta sexta-feira, dia 10, no auditório da Câmara da Batalha e é organizada pela Comissão Politica Concelhia do Partido Socialista.

O evento é aberto a toda a comunidade e é de entrada livre, anuncia a organização. O PS da Batalha sublinha a relevância do tema em debate, lembrando que a 19 de janeiro deste ano, “o Parlamento Europeu aprovou o relatório da eurodeputada socialista Maria João Rodrigues sobre o Pilar Europeu dos Direitos Sociais. Os parlamentares propõem que seja adotada uma diretiva sobre condições de trabalho dignas em todas as formas de emprego”, refere aquela estrutura partidária em comunicado.