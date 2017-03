Pela primeira vez este ano, a região de Leiria mostra-se na BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa com um stand próprio, autónomo do Turismo do Centro.

A opção tomada pela CIMRL-Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria prende-se com o facto de o território ter “virtualidades” e “um potencial de atração que merece ser amplamente divulgado”, explicou Raul Castro, presidente da CIMRL, ontem, quarta-feira, na inauguração da BTL. A CIMRL integra os municípios de Alvaiázere, Ansião, Batalha, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Leiria, Marinha Grande, Pedrógão Grande, Pombal e Porto de Mós.

A Região de Leiria é a única comunidade intermunicipal do Turismo do Centro que dispõe de um stand autónomo. Raul Castro refere que há municípios de vários pontos do país que também optaram por ter espaço próprio, mas para o presidente do conselho intermunicipal é o território, no seu conjunto, que vale a pena promover, “com todas as suas âncoras, que são muitas, para tentar que o turista fique mais tempo”. “Acreditamos que a região, se estiver aqui concebida em termos de tudo o que é a sua riqueza e o seu potencial, fará muito mais sentido”, acrescentou.

Apesar de manter a marca “Leiria Região de Maravilhas”, o stand criado para a BTL corresponde a um novo conceito. “Temos tudo e é difícil dizer que a nossa região é atrativa por este ou aquele produto”, sustenta Alcina Costa, secretária executiva da CIMRL. A solução encontrada foi a de mostrar um território que oferece um pacote turístico com todo o tipo de experiências e onde se inclui um pouco de tudo: património, natureza, gastronomia e cultura. “Só faltas tu” significa que “só faltam as pessoas e uma melhor organização dos circuitos que as pessoas podem fazer”, esclarece Alcina Costa.

Raul Castro salienta que esta nova abordagem “é um princípio” e que a região vai “querer muito mais”. “Vamos enquadrar-nos numa nova estratégia de desenvolvimento da região que passa muito pela ótica do turismo”, referiu.

Para além do objetivo de promover e divulgar a região de Leiria, o stand da CIMRL “servirá também como espaço de oportunidade para os operadores da nossa região poderem reunir com investidores nacionais e estrangeiros, no sentido de captarem melhores e maiores investimentos para este território”, explicou a CIM em comunicado.

A BTL decorre até domingo, dia 19, na FIL. Além da CIMRL, outras entidades com ligação à região marcam presença na feira. A Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar, de Peniche, a praia de São Martinho do Porto e a marca Panidor são alguns exemplos. Os stands das Aldeias do Xisto e da Rede de Judiarias de Portugal fazem também referência a alguns pontos de interesse turístico da região de Leiria.