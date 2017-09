Dois homens e uma mulher detidos em Leiria por tráfico de cocaína e heroína

Dois homens e uma mulher foram detidos ontem (dia 20) em flagrante delito pela PSP de Leiria por suspeita de tráfico de estupefacientes no âmbito da Operação TIA II.

Os indivíduos, com idades entre os 21 e 47 anos, têm relações de parentesco, confirmou ao REGIÃO DE LEIRIA fonte da PSP sem contudo especificar a ligação.

Buscas domiciliária e não domiciliária levaram ainda à apreensão de 280 doses de cocaína e 73 doses de heroína, além de uma pistola 6,35 mm e 62 munições 6,35 mm, um sabre, 180 euros, uma viatura, sete telemóveis três tablets e uma balança.

Um dos suspeitos foi detido na via pública e os dois outros em residência, na sequência de mandados de busca.

Esta ação está relacionada com a “Operação TIA I”, que levou à detenção de seis pessoas – quatro homens e duas mulheres, entre os 18 e 51 anos – no passado dia 26 de maio, pelo mesmo tipo de crime.

Segundo fonte do Comando Distrital da PSP de Leiria, os dois grupos, embora distintos, tinham ligações entre eles.

Recorde-se que três dos detidos – mãe, filha e genro – em maio ficaram então em prisão preventiva, e dois outros sujeitos a apresentações periódicas às autoridades. Já o sexto elemento foi detido em cumprimento de mandado de detenção fora de flagrante delito.

Foram apreendidos na ocasião 1.500 doses de cocaína (com valor estimado de 15 mil euros) e 332 doses de haxixe (avaliadas em cerca de 1.200 a 1.500 euros), 2.600 euros em dinheiro, duas viaturas de “gama média alta”, 12 telemóveis, três tablets, três portáteis e dois televisores.

Segundo a PSP, a operação, que decorreu num bairro residencial na periferia de Leiria, foi o culminar de uma investigação iniciada há cerca dois anos, sendo que os suspeitos, com antecedentes criminais relacionados com esta matéria de factos”, se abasteciam no norte do país.

MR