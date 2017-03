As extensões de saúde de Amor e Azoia, no concelho de Leiria, foram assaltadas este fim de semana, tendo a primeira encerrado enquanto decorreram as investigações.



Do posto de Amor, foram furtados pelo menos dois computadores e foram remexidos armários e secretárias, apurou o REGIÃO DE LEIRIA. Para este assalto poderá ter sido usada uma carrinha que foi furtada na noite de sábado para domingo na mesma localidade.

Documentos e outros artigos que tinham sido deixados no interior da viatura pelo proprietário foram encontrados nas traseiras do edifício da Junta de Freguesia, onde se situa a unidade de saúde.

A GNR está no local para a recolha de eventuais vestígios.

Entretanto, esta manhã também, os funcionários da Extensão de Saúde de Azoia, na freguesia de Parceiros e Azoia, depararam-se com indícios de um assalto, estando as investigações a cargo da PSP.

Segundo fonte da PSP, os assaltantes remexeram diversos gabinetes, tendo sido subtraída "uma quantia muito reduzida de dinheiro" e "artigos de valor diminuto". A unidade terá funcionado normalmente esta manhã.