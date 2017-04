Os termómetros vão chegar aos 30 graus centígrados já este fim de semana, em vários pontos da região. De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), são vários os concelhos que vão registar uma temperatura máxima de 30 graus nos próximos dias.

Batalha, Bombarral, Caldas da Rainha, Marinha Grande, Pombal e Óbidos, são os concelhos que contam com previsões que apontam para que seja atingida essa marca. Na Batalha, estão previstos 30 graus para segunda-feira. No Bombarral, Caldas da Rainha, Marinha Grande e Óbidos, essa marca deverá ser atingida no domingo e também na segunda-feira.

Em Pombal, segunda e terça-feira são os dias em que a temperatura máxima deverá chegar aos 30 graus.

Nestes dias, o céu deverá apresentar-se pouco nublado na região, prevendo-se na generalidade dos concelhos do distrito, temperaturas acima dos 25 graus.

A confirmarem-se estes valores, o mês de abril na nossa região deverá apresentar valores da temperatura máxima superiores aos registados o ano passado. Em abril de 2016, de acordo com o boletim do IPMA, em Leiria a temperatura máxima registada foi de 23,9 graus (no dia 26).

Pese embora o calor destes dias convide a uma ida à praia, é importante lembrar que as praias não são vigiadas nesta altura do ano, acrescendo que a temperatura da água do mar ronda os 14 a 15 graus. A ondulação prevista é de um a dois metros de altura.