Andebol de praia começa hoje em São Pedro de Moel

O Circuito Regional de Andebol de Praia de Leiria começa hoje, sexta-feira, com a primeira etapa a decorrer no areal de São Pedro de Moel.

Os jogos têm início às 17 horas desta sexta-feira e prolongam-se até domingo à tarde, junto à praça Afonso Lopes Vieira, e a organização está a cabo da SIR 1º Maio, em parceira com a Associação de Andebol de Leiria. Ao todo estão previstos 92 encontros distribuídos pelos escalões sénior (Masters) e sub-18 (Rookies), nas vertentes masculinas e femininas.

O ano passado consagraram-se campeões regionais as equipas Be One e Vakego Gaw, em Masters femininos e masculinos, respetivamente, e as equipas Záas e Hackers da Areia, em Rookies. A equipa Záas foi ainda vice-campeã nacional do escalão.

As etapas de andebol de praia acontecem todas no mês de julho e percorrem as praias da Nazaré (7 a 9 de julho, organizada pela AE D. Fuas Roupinho), Paredes da Vitória, Alcobaça (14 a 16, Cister SA) e Praia da Pedrógão, Leiria (21 a 23, AC Sismaria).

As equipas vencedoras ficam apuradas para a Fase Final Nacional de andebol de praia que decorre em Carcavelos de 28 a 30 de julho e é organizada pela Federação de Andebol de Portugal.