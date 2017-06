Praia do Pedrógão inspira cerveja artesanal belga

Ninguém diria: a única praia do concelho de Leiria tem uma cerveja em nome próprio. É feita ali, na singela rua que leva à antiga discoteca Stressless. E a Pedrógão está a ser um sucesso.

Em todos os cafés e bares da praia, elas surgem em duas variedades: Sunset é mais ligeira, com 6,5 graus; Night Shade, com 9,5, destaca-se pelo caráter, garante Hugo Fernandes, inventor e produtor da cerveja artesanal e frutada, nascida e criada na Praia do Pedrógão. Há também uma edição especial, exclusiva para o bar Holandês, com 8 graus. “Independentemente de haver dois, três ou quatro variedades de cerveja, tem de haver uma característica para que as pessoas provem e digam: isto é uma Pedrógão!”.

Foi no Luxemburgo, onde trabalhou numa fábrica de peças para satélites e centrais nucleares, que descobriu as cervejas belgas artesanais. Mais tarde colaborou na abertura de uma pequena cervejeira e garantiu formação na área. Somou-lhe a paixão pela química e, voilá:

“Numa altura em que muitos portugueses foram lá para fora trabalhar, eu voltei para produzir a minha cerveja no Pedrógão, no sítio onde o meu avô produzia o vinho dele”.

O antigo lagar está a ser totalmente remodelado para poder responder às encomendas. Quando estiver pronto, espera-se que a unidade produza 14 mil litros de Pedrógão por mês. É que depois do lançamento no Festival da Sardinha em 2016 – onde se venderam 500 litros -, as encomendas não páram de chegar:

“Temos clientes à espera cá e também no Luxemburgo, Bélgica, França e há um exportador que quer levar a nossa cerveja para a Roménia, Hungria e Espanha”.

Este verão será determinante para o futuro da cerveja que cruza a tradição ancestral dos monges belgas com a etnografia da praia de Leiria. “Pedrógão é um cartão de visita da praia e espero que dê boa imagem da região de Leiria”, diz Hugo Fernandes.