Leiria Sobre Rodas acelera em 2017 com Ari Vatanen e 500 veículos

Um “finlandês voador” aterra em Leiria para ajudar a projetar o Leiria Sobre Rodas. Em 2017, com a ajuda do histórico piloto Ari Vatanen, o mega-evento dedicado aos automóveis e desporto motorizado quer chegar aos 45 mil visitantes, diversificando a oferta para conquistar os amantes das quatro e também das duas rodas.

Domingo, dia 17, é lançada a Super-Especial, para abrir o apetite. Depois, as portas abrem ao “menú” principal no dia 21 e a animação não pára até 24 de setembro. Dentro e fora do Estádio Municipal de Leiria.

Segundo a organização do Leiria Sobre Rodas, que foi apresentado este dia 8 de setembro, 2017 é um ano de mudança, com “muito a acontecer ao mesmo tempo, dentro e fora do Estádio Municipal de Leiria”, disse um dos organizadores, Filipe Vasconcelos. A ideia é, acrescenta o vice-presidente da Câmara de Leiria, “permitir um conjunto de experiências diferentes”.

“Há muitas novidades e o programa vai atrair muitas pessoas”, acredita o autarca.

A presença de Ari Vatanen é muito aguardada no fim de semana de 23 e 24. Vencedor do mundial de ralis e de quatro provas do Rally Dakar, ele é a grande atração. “O Ari Vatanen vai fazer umas demonstrações no nosso circuito, com um Ford e um BMW. Mas vamos ter outros campeões do mundo a andar, como o Rui Madeira [campeão do mundo de ralis na classe Promoção] e Ricardo Porém [campeão nacional de todo o terreno]”, explica Filipe Vasconcelos.

A competição terá mesmo um foco importante neste Leiria Sobre Rodas: os 50 anos do Rally de Portugal são o tema central do evento, com muitos carros emblemáticos da competição a marcarem presença no Estádio Municipal de Leiria. Um Peugeot 205 T16, um Lancia 037 ou o raríssimo Porsche 911 ST, além de muitos fórmulas dos anos 60 e 70, prometem despertar muitas paixões.

“Vamos ter ainda uma exposição rica em viaturas que relembram os grupos B dos anos 80, que qualquer apaixonado por automóveis adora ver”, sublinha o organizador.

Com a presença do “finlandês voador” em Leiria, a organização espera saltar dos 30 mil visitantes de 2016 para os 45 mil. Os bilhetes para entrar no Estádio Municipal custam 3 euros, mas as atividades exteriores são gratuitas, por isso Gonçalo Lopes aponta para um envolvimento global de 50 mil pessoas.

“Esta não é uma simples exposição de viaturas. São autênticas relíquias do mundo automóvel e também das motas”, realça o vice-presidente da autarquia, que formula um desejo:

“Vamos ter dezenas de milhar de pessoas a visitar-nos. O nosso desejo é que este seja o principal evento desportivo nesta área e que se torne o maior de Portugal. Vamos chegar a um ponto em que temos leilões de carros no estádio, mais vedetas, relíquias internacionais… E este foi um evento criado por leirienses. Isso enche-nos de orgulho”, assume.

Uma Super-Especial, passeio de clássicos, Track Day, slalom, workshops, feira de automobilia, conferências e outras atividades complementam o programa de Leiria Sobre Rodas, que terá uma secção especial dedicada à mobilidade elétrica, num trabalho do departamento de Engenharia Mecânica da Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG) do Instituto Politécnico de Leiria.

Além de conferências sobre o tema, num stand da ESTG será possível conhecer um veículo elétrico com 20 anos e também os projetos dos automóveis do futuro.