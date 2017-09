Cinzas dos fogos caem no centro de Leiria

As cinzas provenientes dos fogos que lavram no nordeste do distrito, e já causaram pelo menos 19 mortos em Pedrógão Grande, começaram a cair também em Leiria ao final da tarde deste sábado, 17.

Os efeitos sentiram-se mais nas esplanadas e, nalguns casos, os clientes optaram por se deslocar para o interior dos estabelecimentos, como o REGIÃO DE LEIRIA constatou, pelas 22 horas, na zona da Praça Rodrigues Lobo.