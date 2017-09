Incêndios no norte do distrito: 61 mortos, 62 feridos

A ministra da Administração Interna informou hoje que o balanço do incêndio que deflagrou no sábado em Pedrógão Grande se mantém em 61 mortos, registando-se 62 feridos, dois deles em estado grave.

Entre os operacionais registam-se dez feridos, quatro deles em estado grave, acrescentou a ministra Constança Urbano de Sousa.

No terreno estão, segundo a ministra, 834 operacionais e 258 viaturas, mantendo-se o incêndio com quatro frentes ativas, sendo as mais preocupantes as de Pedrógão Grande e Castanheira de Pera.

A ministra informou ainda da localização de cinco pontos de atendimento da Segurança Social: em Avelar, no campo de futebol, em Pedrógão Grande, na Santa Casa, em Figueiró dos Vinhos, no pavilhão gimnodesportivo, em Ansião, nos Bombeiros Voluntários, e em Castanheira de Pera na Santa Casa.

Foi ainda criada uma linha de emergência aberta – número 144 – apenas para necessidades de alojamento.

