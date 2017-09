Procura de quartos para estudantes supera oferta e inflaciona preços

Preços mais elevados na cidade do Lis

Na primeira semana de agosto, o REGIÃO DE LEIRIA analisou 244 anúncios (433 quartos) de arrendamento em Leiria (Marinha Grande e Batalha, pela proximidade), Caldas da Rainha e Peniche, publicados nos sites Custo Justo, OLX, Idealista e bquarto, concluindo que os preços na capital de distrito se aproximam mais frequentemente dos 200 euros por quarto.

No caso do portal (http://alojamento.ipleiria.pt/), a média de preços por quarto era de 206 euros; enquanto no Idealista baixava para 174 euros e no Bquarto para 125 euros. No caso do Custo Justo e do OLX, os valores eram semelhantes: 163 e 169 euros respetivamente. Ou seja, uma média distrital a rondar os 170 euros por quarto.

O aumento dos preços resulta, em todo o país, da maior procura pelos turistas (nomeadamente de alojamento local) e de residentes que optaram por esta solução, em vez da aquisição de casa própria, sobretudo após da crise económico-financeira de 2008, e do facto de não haver resposta do mercado com construção nova ou reabilitação.

Para ajudar os estudantes, a ESECS/IPLeiria possui um dossier de anúncios, disponível na reprografia, publicita arrendamentos na sua página no Facebook e, por exemplo no caso dos alunos de Erasmus, explica-lhes o funcionamento das residências do IPLeiria e outras opções, como hostéis.

Os serviços de ação social do IPLeiria lançaram no final de julho uma plataforma para publicação de anúncios de arrendamento. No início de agosto contava 18 propostas, com 61 quartos e preços médios acima dos 200 euros.