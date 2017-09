“Espero ver-vos em breve e tudo vai correr bem”. Foi com uma mensagem de otimismo que o cantor e compositor Salvador Sobral anunciou terça-feira à noite, dia 5 de setembro, a interrupção da carreira por motivos de saúde. Sexta-feira, dia 8, dará um concerto de “despedida temporária” com entrada livre, nos Jardins do Casino Estoril, tendo cancelado os restantes, numa lista que incluía Benedita e Leiria.

Há muito que os problemas de saúde do vencedor do festival da Eurovisão são conhecidos. Na semana passado essas complicações levaram ao cancelamento de atuações em Faro e na Anadia.

Ontem à noite, num vídeo publicado na internet, Salvador anunciou uma interrupção na carreira, sem prazo.

“Já não é segredo para ninguém que a minha saúde é frágil. Tenho um problema. Chegou infelizmente a altura de entregar o meu corpo à ciência e consequentemente ausentar-me da vida de concertos e da música em geral. Sair um bocado deste mundo dos civis e ir para outro, onde certamente este problema será resolvido”, diz Salvador Sobral no vídeo. E acrescenta: “Infelizmente não sei quanto tempo poderá demorar” mas “voltarei em breve, agora quão breve não sei”.

O músico comenta ainda boatos tornados públicos, que lhe dão três meses de vida, pedindo uma vez mais para que seja respeitada a sua privacidade:

“Este pedido, sejamos sinceros, vai mais para aqueles ditos meios de comunicação de porcaria, que dizem que tenho três meses de vida. ‘Cheira-me’ que já li isto há mais de três meses”.

O concerto na Benedita, no Centro Cultural Gonçalves Sapinho, estava agendado para este sábado, 9 de setembro. Em Leiria, no Teatro José Lúcio da Silva, que já tinha lotação esgotada, Salvador atuaria a 21 de setembro.