O Papa Francisco estará apenas 24 horas em território nacional no âmbito do Centenário das Aparições de Fátima, a 12 e 13 de maio.

Segundo o programa divulgado hoje pela Rádio Renascença, o Papa Francisco chega à base de Monte Real (BA5) no avião da Alitalia às 16 horas de dia 12 de maio, sexta-feira. No dia 13, almoça com bispos e parte de regresso ao Vaticano.

Apesar da visita do Papa não se tratar de uma visita de Estado, Francisco será recebido pelas altas individualidades do Estado português, com alguns encontros de carácter privado.

De Monte Real, o mais alto representante da Igreja Católica viajará de helicóptero para o Estádio Municipal de Fátima, num percurso de 35 km. Depois segue em papamóvel até ao santuário, num trajeto de 3 km, estando prevista a chegada ao recinto às 18 horas.

Mantendo a tradição das visitas dos papas anteriores, o Papa Francisco deverá ir directamente à Capelinha das Aparições, onde está previsto rezar em silêncio, momento que dará início à abertura oficial das peregrinações.

"Depois recolhe à Casa Nossa Senhora do Carmo, onde fica alojado no quarto já utilizado, várias vezes por João Paulo II, e por Bento XVI. É também aqui que faz as suas refeições", refere a Renanscença.

"À noite preside ao terço e à procissão das velas, mas não fica para a missa da noite, pois segundo a equipa do Vaticano que organiza a viagem, a essa hora já está a fazer uma grande noitada e tem de ir dormir", acrescenta o mesmo artigo, que segundo os colaboradores do Papa, ele "habitualmente deita-se sempre cedo, porque, na manhã seguinte, gosta de se levantar pelas 4h30 para rezar até às 7h00".

No dia 13 de maio, o ponto alto será a missa solene presidida pelo Papa, razão principal da sua visita, momento em que acontece a procissão do Adeus, seguido de um almoço com os bispos portugueses.

O regresso de Francisco a Roma acontece ao início da tarde, com partida da Base de Monte Real a bordo de um avião da TAP.

Esta será a segunda vez que a BA5, em Monte Real, será usada para receber um papa em Portugal. A primeira vez aconteceu em 1967, nos 50 anos das aparições de Fátima, quando Paulo VI percorreu os cerca de 40 km até Fátima, num automóvel preto descapotável, quando ainda não havia papamóvel. O momento serviu também para, num momento de tensão com Salazar, por causa da guerra colonial, evitar a passagem por Lisboa.