Incêndio de Pedrógão Grande está dominado

O incêndio que começou no sábado em Pedrógão Grande foi dominado hoje à tarde, disse o comandante operacional, Vítor Vaz Pinto, citado pela agência Lusa.

“Quero anunciar em primeira mão que o incêndio acabou mais uma fase. Posso dar o incêndio como dominado, quer dizer que o perímetro do incêndio está consolidado e está a ceder aos meios, ou seja, o incêndio não vai além do perímetro estabelecido”, disse Vítor Vaz Pinto. Este tem cerca de 153 metros quilómetros, ou seja um raio aproximado de 37 quilómetros.

Apesar disso, adiantou que o dispositivo que está no terreno vai-se manter, acrescentou, explicando que o perímetro do teatro de operações é muito grande.

O comandante operacional da Proteção Civil antecipou o ‘briefing’ que inicialmente estava agendado para as 18 horas, no posto de comando instalado em Avelar, concelho de Ansião, para dar o incêndio como dominado praticamente ao fim de quatro dias.

“O fogo não vai progredir mais do que já progrediu. Vamos concentrarmo-nos no interior do perímetro. Vamos ter situações dentro bastante complicadas, mas temos a certeza que o incêndio não vai progredir mais do que isso”, sustentou.

Vítor Vaz Pinto que, a partir do final da tarde de hoje vai ser substituído no comando por António Ribeiro, Comandante Operacional Distrital de Operações de Socorro (CODIS) de Aveiro, disse que agora vão preocupar-se com o interior do perímetro onde existem bolsas que não foram afetadas, principalmente junto a localidades.

“Nós estamos ainda na resposta e vamos continuar a ter ainda por muito tempo situações bastante complicadas, mas temos a certeza de que o incêndio não vai progredir mais do que isso”, concluiu.

(Fotografia de Joaquim Dâmaso)