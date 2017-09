Quatro frentes ativas, Castanheira de Pera e Pedrógão Grande são as mais preocupantes

Há quatro frentes ativas no norte do distrito de Leiria, sendo que as de Pedrógão Grande e Castanheira de Pera são as que preocupam mais as autoridades, anunciou ao fim da tarde de hoje a ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa.

Num balanço no centro de Escalos Fundeiros, a governante avançou que cinco localidades foram evacuadas, por precaução, apelando às populações para seguirem as ordens e os apelos das autoridades:

“As pessoas têm de ser colocadas em segurança. As pessoas têm mesmo de sair dos locais, quando há ordem de evacuação”.

A ministra reconheceu que ainda há estradas por analisar, onde podem existir potencialmente mais vítimas. “Há partes que ainda não foram visitadas, mas é um percurso para percorrer esta noite”. O trânsito no IC8 voltou a ser cortado esta tarde.

A perspetiva das autoridades é que as condições meteorológicas sejam mais favoráveis à noite. “Esperamos que com a humidade se possa progredir melhor no terreno”, disse Constança Urbano de Sousa, anunciando para amanhã, segunda-feira, um reforço dos meios terrestres espanhóis, com 100 operacionais, e mais meios aéreos de França e Espanha.

Entretanto, foi criada uma linha de emergência para providenciar alojamento a quem ficou sem casa. O número é o 144.

Para as 20h30 está prevista uma comunicação ao país do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

O incêndio que deflagrou ao início da tarde de sábado numa área florestal em Escalos Fundeiros, em Pedrógão Grande, alastrou-se aos municípios vizinhos de Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos, obrigando a evacuar povoações ou deixando-as isoladas, e provou pelo menos 61 mortos e 62 fericos, segundo o último balanço oficial.