Delegação de Leiria da Liga Contra o Cancro presta apoio psico-oncológico

180

A LPCC prestou apoio a mais de 180 doentes do distrito, num montante que ultrapassou os 43 mil euros, desde 2015, com destaque para as ajudas técnicas (próteses mamárias e capilares, suportes mamários, material de ostomia, suplementos nutricionais), alimentação de frescos, despesas com habitação, medicação e transportes, entre outros. Inaugurada em 2001, a extensão de Leiria do MVV conta com 11 voluntárias, que dão apoio emocional a mulheres com cancro da mama