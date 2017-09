Tem bilhete para os concertos de Salvador Sobral? Saiba o que fazer

Salvador Sobral anunciou a suspensão da carreira por tempo indeterminado, devido a motivos de saúde, e isso originou o cancelamento de diversos concertos já agendados.

Na região de Leiria, o músico iria atuar dia 9 de setembro na Benedita, no Centro Cultural Gonçalves Sapinho, e dia 21 de setembro em Leiria, no Teatro José Lúcio da Silva.

Se tiver comprado bilhetes para os concertos da Benedita e Leiria, saiba como reaver o dinheiro, segundo informações avançadas pelos gestores das salas:

Benedita

Os titulares dos bilhetes adquiridos podem reaver o dinheiro pago nos respetivos locais de compra, mediante a entrega do ingresso, até ao dia 9 de outubro de 2017.

Para os bilhetes vendidos online, a BOL – bilheteira online entrará em contacto para proceder à devolução.

Leiria

Os titulares de bilhetes adquiridos na bilheteira do Teatro José Lúcio da Silva podem reaver o dinheiro neste mesmo espaço.

Quem comprou através do site do teatro, será contactado via e-mail.