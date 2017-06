Porto de Mós espera 100 mil pessoas nas Festas de São Pedro

11

As Festas de São Pedro decorrem de 29 de junho a 9 de julho, com 11 dias de entrada gratuita. São esperados anualmente, que procuram em Porto de Mós as mais variadas atividades culturais e lúdicas, com destaque para as tasquinhas, o cartaz musical e as Marchas Populares. Todos os anos, o recinto de festas atrai pessoas de todo o país, naquela que é a festa mais popular de Porto de Mós – onde nem os emigrantes naturais da vila faltam, regressando à terra para reencontrar familiares e amigos. Afinal, é lá que todos se reúnem, em jeito festivo e coloquial.