Zara Furtado vence Crianças ao Palco 2017

E o primeiro prémio vai para… Zara Furtado! A aluna de 9 anos, da Escola Básica (EB) do Arrabal, cantou “Juntos somos mais fortes”, dos Amor Electro, e venceu o concurso Crianças ao Palco 2017, que procurou as melhores novas vozes entre crianças das escolas básicas do 1º ciclo do concelho de Leiria.

Perante uma Praça Rodrigues Lobo repleta, o segundo lugar foi para Tiago Olival, da EB Parceiros, e do terceiro para Mariana Luís, da EB Barosa.

Também houve distinção para a melhor claque: o prémio foi para os apoiantes da EB Vidigal.

Crianças ao Palco desenvolveu-se nos últimos meses, com castings entre os 2.200 alunos dos 3ºs e 4ºs anos das escolas do concelho de Leiria. Depois de selecionados 160 crianças, foram apurados os 14 finalistas que cantaram na Praça Rodrigues Lobo.

Além dos três primeiros classificados, cantaram ainda na final Daniela Lino (EB Machados), Filipa Nunes (EB Sismaria da Gândara), Eva Rodrigues (EB Souto de Cima), Maria Rosa (EB Barreira), Eunice Santos (EB Cruz d’Areia), Rita Santos (EB Casal Novo), Margarida Oliveira (EB Santa Catarina da Serra), Francisco Anjo (EB Marrazes), Francisco Ribeiro (EB Barosa), Violetta Gueskaya (EB Barreira) e Inês Ferreira (EB Vidigal).