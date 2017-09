Recomeçaram as obras do futuro Lis Shopping

Projeto recebe o terceiro McDonald’s da cidade

O empreendimento será servido por dois acessos: um pela rua Dr. João Soares e outro por uma nova estrada paralela a A19, a construir entre a rotunda D. Dinis e a lateral do edifício.

O novo restaurante McDonald’s – a única marca que até agora desvendou um pouco mais do projeto – vai ter serviço McCafé e McDrive, além de quiosques multimédia que permitem ao consumidor realizar e pagar o pedido autonomamente e levantá-lo numa área específica para o efeito, e funcionalidades para as famílias como tablets, para consulta à Internet ou acesso a jogos didáticos. O restaurante inclui ainda uma esplanada.

A abertura do terceiro McDonald’s em Leiria representa, por parte do franquiado, um investimento entre 600 mil a 1 milhão de euros. Até ao fecho da edição [de 17 de agosto de 2017] não foi possível contactar o promotor, Alberto Henriques, administrador da Imoaventura.