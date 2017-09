Casas ardidas, “alguns feridos” e localidades sem luz em Figueiró dos Vinhos

O incêndio que atingiu ao início da tarde de sábado o concelho de Pedrógão Grande estendeu-se a Figueiró dos Vinhos.

“Temos localidades e lugares sem luz, bem como a vila”, afirmou o presidente da câmara de Figueiró dos Vinhos, Jorge Abreu, acrescentando que o centro de saúde está a funcionar com geradores.

De acordo com o autarca, há casas ardidas e alguns feridos estão a receber assistência no centro de saúde.

“Nunca vi uma situação assim, é muito preocupante, não estamos a conseguir chegar a todo o lado”, disse Jorge Abreu.

O presidente da câmara de Pedrógão Grande, Valdemar Alves, disse à Lusa que também arderam várias casas no seu concelho, nomeadamente em Valongo, Adega e Otão.

O incêndio deflagrou pelas 14h00 nos Escalos Fundeiros, no norte do distrito, e obrigou ao corte do Itinerário Complementar 8, bastante a sul daquela ignição, isolou aldeias e levou mesmo alguns habitantes a abandonar as suas casas por precaução.

A ausência de eletricidade e de comunicações está a preocupar a população, que, contactada pela Lusa, vê o vento forte a tornar-se adversário no combate às chamas.

Segundo a página na internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil, estão a combater este incêndio 488 bombeiros com 160 viaturas e um meio aéreo.

Lusa